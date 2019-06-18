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Песков назвал задержание Платини не вопросом Кремля

Пресс-секретарь президента России отметил, что это вопрос тех органов, которые взяли бывшего главу УЕФА под стражу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль ничего не знает о задержании бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини и не считает возможным комментировать этот факт.

"Я не могу это никак комментировать, это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил о проведенном Россией в прошлом году чемпионате мира по футболу: "Россия и все россияне гордятся нашим чемпионатом мира. По нашему убеждению и по признанию руководства футбольного мира, это был лучший чемпионат мира в истории".

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РоссияПлатини, МишельПесков, Дмитрий Сергеевич
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