Песков: РФ против шагов, способных внести дополнительную напряженность на Ближний Восток

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия выступает против шагов, способных внести дополнительную напряженность на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения Пентагона нарастить группировку войск в этом регионе после инцидента с танкерами в Оманском заливе.

"Мы слышали об этом [намерении] из сообщений СМИ. Мы призываем все стороны к сдержанности. Мы предпочли бы не видеть каких-либо шагов, которые способны внести дополнительную напряженность в и так неспокойный регион", - сказал Песков.