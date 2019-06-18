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Москва рассчитывает на приверженность Ирана ядерной сделке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Иран сохранит приверженность всеобъемлющему плану действий относительно своей ядерной программы.

"Мы по-прежнему исходим из того, - собственно об этом в том числе шла речь в ходе совсем недавней встречи, которая была два дня назад, в Бишкеке у [президента России Владимира] Путина и [президента Ирана Хасана] Роухани, - что Иран останется в рамках ядерной сделки и сохранит приверженность своим обязательствам", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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