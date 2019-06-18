Песков: Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что глава российского государства Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел заявление Зеленского в одном из интервью о первых словах для возможной встречи с президентом РФ. "У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз", - заверил Песков.