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Песков: Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава государства всегда начинает общение с правильных фраз
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что глава российского государства Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел заявление Зеленского в одном из интервью о первых словах для возможной встречи с президентом РФ. "У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз", - заверил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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