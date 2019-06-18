Выборы депутатов городской думы Хабаровска назначили на 8 сентября

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты городской думы Хабаровска назначили проведение выборов нового депутатского созыва на 8 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации Хабаровска.

"Выборы депутатов Хабаровской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября - в единый день голосования. Сегодня местный парламент единогласно утвердил эту дату", - говорится в сообщении.

Дума избирается сроком на пять лет. Нынешний, шестой созыв был выбран 14 сентября 2014 года. За это время принципиально схема выборов не изменилась - парламент будет формироваться по одномандатным округам.

"Любой, кто готов выполнять наказы своих избирателей, кого знают и кому доверяют хабаровчане, может побороться за мандат депутата. Думаю, что предстоящие выборы будут сложными, на каждом из 35 округов будет выдвинуто от трех до семи кандидатов", - приводятся в сообщении слова председателя Хабаровской городской думы Сергея Савкова.

Регистрация кандидатов стартует 21 июня.

В сентябре в Хабаровском крае пройдут довыборы депутата Госдумы, депутатов Законодательной думы Хабаровского края, главы Комсомольска-на-Амуре, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.