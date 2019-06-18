Песков рассказал о кибератаках из-за рубежа во время прошлой прямой линии с Путиным

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия в состоянии надежно защититься от кибератак. В беседе в журналистами он привел примеры защиты от таких нападений.

"Безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, способна ли Россия защититься от кибератак. Он подчеркнул, что "ответ на эти атаки - это сохранение кибербезопасности". "В данном случае наши соответствующие компетентные органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность", - отметил представитель Кремля.

"За несколько дней до прошлой прямой линии ["Прямая линия с Владимиром Путиным" в июне 2018 года"] и прямая линия, и наши два крупнейшие телеканала были подвергнуты мощнейшей DDоS-атаке, источники которой - за рубежом", - рассказал Песков. По его словам, "таких проявлений много, это не новая практика". "Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки", - считает пресс-секретарь президента РФ.