{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: Москва не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

Пресс-секретарь президента при этом отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, но не вмешивается в его решение.

"Москва в данном случае не вмешивается. Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой ситуацией, за этим вопросом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что в администрации главы государства есть "рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов, которые находятся во взаимодействии с регионами". "Поэтому это все тщательно отслеживается", - отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Чечни и Дагестана отложили до 2020 года работы по установлению административной границы между регионами.

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года необходимо завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы наладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
ЦИК РФ 19 июня рассмотрит вопрос обеспечения избирательных прав инвалидов
Сейчас ведется работа над новой редакцией памятки о порядке голосования граждан, являющихся инвалидами, которая учла бы все новации процедуры голосования, в том числе и цифровые избирательные участки
Читать полностью