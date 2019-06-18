Песков: Москва не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, но не вмешивается в его решение.

"Москва в данном случае не вмешивается. Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой ситуацией, за этим вопросом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что в администрации главы государства есть "рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов, которые находятся во взаимодействии с регионами". "Поэтому это все тщательно отслеживается", - отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Чечни и Дагестана отложили до 2020 года работы по установлению административной границы между регионами.

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года необходимо завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы наладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.