Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Данное решение было принято единогласно при поддержке всех думских фракций.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Как отметил в ходе заседания замглавы МИД РФ Сергей Рябков, речь идет именно о приостановке участия РФ договоре, а не о выходе из него.

Согласно регламенту Госдумы, законопроекты о ратификации международных договоров, а также о прекращении или приостановлении их действия принимаются в одном чтении. Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, который может обсудить его уже 26 июня.

"Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности", - заявил журналистам по итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мнение фракций

Представляя позицию фракции "Единая Россия", глава комитета нижней палаты по обороне Владимир Шаманов напомнил, что ранее для военных атташе других стран была организована демонстрация российских ракет, чтобы показать, что их характеристики не нарушают нормы ДРСМД, однако США отказались участвовать в брифинге. "[Соединенные Штаты] вообще сегодня закрыли переговорную составляющую с нашим государством", - констатировал депутат. По его словам, приостановка участия в данном договоре - это "абсолютно правильное политическое решение" российского главнокомандующего.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что "сегодня радостный день". "Мы всегда с удовольствием поддерживаем те законы, которые направлены на исключительно наши национальные интересы", - сказал он, призвав выйти из всех соглашений, которые ослабляют позиции России.

Президентский закон также поддержал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в очередной раз призвав сменить финансово-экономический курс страны для укрепления ее обороны.

Замруководителя думских справороссов Олег Нилов отметил, что под нормы ДРСМД не подпадают страны НАТО или Китай. США же, продолжил он, по факту уже дезавуировали договор. Депутат заметил, что в контексте возвращения Вашингтона к выполнению соглашения "остается надеяться только на благоразумие другого лидера США".

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