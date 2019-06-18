Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в классическом формате, глава государства максимальное внимание уделит вопросам россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет мероприятие [прямая линия] в уже устоявшемся формате, у президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами", - сообщил журналистам Песков. По его словам, "в целом это будет классический формат: акцент, естественно, на содержании, на том, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей - и тех, которые за 10 дней с момента объявления сбора вопросов поступили, и тех, которые будут поступать во время прямого эфира".

Представитель Кремля отметил, что "президент [находится] в Москве, готовится к прямой линии". "Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, по необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив обращений граждан", - перечислил дела Путина перед прямой линией Песков. Он добавил, что глава государства планирует полностью посвятить подготовке к прямой линии вторник и среду, хотя в графике есть несколько рабочих мероприятий непубличного характера.

Отвечая на вопрос о том, каким темам глава государства намерен уделить наибольшее внимание на прямой линии, Песков сказал, "не понятно, каким блокам тем будет уделяться большее внимание, потому что это верстается во многом по ходу, но понятны основные блоки тем, которые превалируют в обращениях людей". При этом представитель Кремля не стал уточнять, о каких темах идет речь. "Сейчас не буду говорить. Я не хотел бы заранее раскрывать все нюансы", - добавил он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень 20 июня. Представитель Кремля уточнил, что студия программы по традиции последних лет будет находиться в Гостином дворе.