Косачев: ужесточение прессинга на Иран будет стимулировать действия по их выходу из СВПД

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение США об отправке дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана и ужесточение прессинга на эту страну будет только стимулировать Тегеран на действия по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Направление США дополнительно 1000 военных на Ближний Восток, разумеется, никак не способствует нормализации обстановки в регионе, если учитывать, во-первых, непрекращающиеся обвинения Вашингтона в адрес Ирана, и, во-вторых, тот факт, что месяц назад Пентагон уже направил в этот регион 1500 солдат. Очевидно, что ужесточение прессинга на Иран будет только стимулировать действия Тегерана по выходу из соглашения по ядерной сделке", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, то, как обходительно Вашингтон действует с КНДР, лишний раз доказывает, что ядерное оружие является единственной гарантией от ненападения США для практически любого государства планеты. "Это - худший сигнал системе ядерного нераспространения из всех возможных. При этом доверие к США в мире катастрофически падает. Они размещают разные картинки, но даже ближайшие союзники не спешат однозначно соглашаться с "доказательствами", - констатировал сенатор.

Он подчеркнул, что мировое сообщество оказалось в непростой ситуации, "когда повод для атак США себе найдут (или "нарисуют") в любой момент". "И возможность для эффективного нападения будет сохраняться ровно до того момента, когда Тегеран таки получит ядерное оружие. Однако вероятность того, что операция против Ирана не будет "легкой прогулкой" и что [президент США] Дональд Трамп получит к следующим выборам поток гробов с американскими солдатами, также велика", - отметил Косачев.

Он полагает, что для президента, который шел на выборы с лозунгами ухода американских военных из других регионов, "это было бы политическим самоубийством". "Поэтому шансы на проведение некой полномасштабной операции, включая использование наземных сил, я бы пока оценивал не очень высоко", - заявил глава комитета СФ.

Однако парламентарий не исключил очередной дистанционный ракетный удар по объектам в Иране. "И здесь многое будет зависеть от реакции Ирана. Если последуют ответные действия, причем весьма масштабные, то Белый дом уже получит возможность представить все как "защиту от агрессии" и делать все что угодно. Это худший сценарий, но вероятность его сохраняется. Будем надеяться - и работать - чтобы этого не произошло", - заключил Косачев.