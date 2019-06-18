Власти Чечни и Дагестана считают ситуацию со знаками на админгранице провокацией

Проблема административной границы стало актуальной стала после сноса дорожного указателя с названием республики на территории Чечни. Это вызвало недовольство жителей. Работы по установлению административной границы отложены до 2020 года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, но не вмешивается в его решение.

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Чечни и Дагестана считают провокацией ситуацию с дорожными указателями на административной границе с целью ухудшить отношения между республиками. Об этом заявил журналистам во вторник спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"Мы (на встрече на административной границе с участием представителей руководства Чечни и Дагестана - прим. ТАСС) обсудили ситуацию и пришли к обоюдному мнению, что дорожные указатели действительно установлены на территории Чеченской Республики. Обе стороны согласились с тем, что имела место провокация с целью ухудшить отношения между нашими братскими республиками", - сказал Даудов.

По его словам, инициатива по уточнению административной границы между регионами исходила от властей Дагестана, однако, отметил Даудов, после согласия чеченской стороны работа приостановилась. Он призвал также власти соседней вести работу с населением, чтобы избежать недоразумений на границе.

"Мы всегда сохраняем надежду на то, что можем договориться по-братски, как на протяжении веков договаривались наши предки. Более того, глава Чеченской Республики дал четкую установку - не предъявлять соседям претензий, избегать спорных ситуаций и там, где это возможно, идти на компромисс. Мы так и действуем", - сказал спикер чеченского парламента.

Ситуация с установлением административной границы между Дагестаном и Чечней вновь обострилась на прошлой неделе. Правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская Республика Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявлял ранее, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Глава Чечни Рамзан Кадыров позднее сказал, что за инцидентом с дорожным знаком стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.

Об административных границах

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.