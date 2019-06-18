Россия и Узбекистан подписали меморандум об обеспечении биологической безопасности

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его узбекистанский коллега Виктор Махмудов подписали в Уфе меморандум о взаимопонимании между аппаратами совбезов двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Собеседники отметили, что, учитывая трансграничный характер таких рисков и угроз, необходимы совместные и согласованные действия по их предупреждению", - сказал Аношин.

Подписание состоялось на полях проходящей в Уфе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В апреле Патрушев, выступая на Московской конференции по безопасности, отмечал, что ускоряющийся научно-технический прогресс позволяет создавать средства нападения с использованием новых технологий, в том числе в области генетики и синтетической биологии. И зачастую такие средства не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения, подчеркивал секретарь Совбеза.