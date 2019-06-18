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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Песков: продолжительность прямой линии с Путиным не будет ограничена

По словам пресс-секретаря российского президента, ограничений по времени для этой программы никогда не было и в предыдущие годы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, будет продолжаться по мере необходимости, ее длительность не определена заранее. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет ограничений на этот счет", - сказал он, напомнив, что и ранее продолжительность эфира никогда не была определена заранее.

Песков не стал делать предположений о том, почему телеканалы, которые будут вести эфир, в программе передач на четверг отводят на "Прямую линию с Владимиром Путиным" только три часа.

Нынешняя прямая линия станет для Путина 17-й. Первые пять таких программ продолжались менее трех часов, однако с 2007 года эфир стабильно продолжался более трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.

Ранее во вторник Песков сообщил, что прямая линия пройдет в уже устоявшемся формате. Акцент планируется сделать на том, чтобы ответить на максимальное количество поступивших вопросов. Кроме того, у президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным темам с руководителями регионов или с министрами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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