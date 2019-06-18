Лавров не исключил встречу Путина и Мадуро в обозримом будущем

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в обозримом будущем не исключена, но конкретные контакты не запланированы. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет заявления президента Венесуэлы о том, что он планирует встретиться с президентом России - да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем, - сказал глава российского дипведомства. - Пока конкретных сроков не обсуждалось и, соответственно, конкретные контакты не запланированы. Но повторю: мы всегда открыты к такого рода встречам".

Ранее власти Венесуэлы объявили, что в скором времени стоит ожидать визит Мадуро в РФ.