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Россия предложила Аргентине подключиться к банку ФСБ по антитеррору

Начальник отдела антитеррористического и антиэкстремистского сотрудничества МИД РФ Денис Темников отметил, что к открытому сегменту этого банка данных подключены более 40 спецслужб из 35 государств

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва предложила Буэнос-Айресу подключиться к международному банку ФСБ России по противодействию терроризму. Об этом заявил во вторник начальник отдела антитеррористического и антиэкстремистского сотрудничества МИД РФ Денис Темников на видеоконференции парламентских групп по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Аргентины.

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"В качестве одного из эффективных механизмов взаимодействия в сфере антитеррора мы предлагаем рассмотреть созданный в 2008 году Федеральной службой безопасности России международный банк данных по противодействию терроризму, который содержит огромный массив различных материалов, в том числе аналитических, о тех лицах и организациях, которые причастны к террористической деятельности. Мы подтверждаем наше приглашение Аргентине присоединиться к международному банку данных и задействовать его потенциал", - сказал он.

"Остается актуальным и наше предложение о заключении двустороннего правительственного соглашения в области борьбы с терроризмом", - добавил дипломат.

Темников расскзал, что сегодня к международному банку данных ФСБ России по противодействию терроризму подключены более 40 спецслужб из 35 государств.

"На данный момент к открытому сегменту этого банка данных подключены 46 спецслужб из 35 государств", - сказал он.

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АргентинаРоссия
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