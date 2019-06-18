МИД РФ напомнил Франции о референдуме по присоединению Майотты

ТАСС, 18 июня. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следовало бы рассказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о референдуме по присоединению Майотты, а не упоминать об "аннексии Крыма". Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Twitter.

"Президенту Франции Макрону следовало сказать своему украинскому коллеге [Владимиру] Зеленскому о Майотте, которая стала 101-м департаментом Франции в результате проведенного в 2009 году референдума вместо того, чтобы упоминать так называемую "незаконную аннексию Крыма Россией", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

17 июня на странице Министерства иностранных дел Франции в Twitter на фоне визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского было размещено сообщение, в котором отмечалось, что с точки зрения Франции "аннексия Крыма незаконна". "Франция подтверждает эту позицию в связи с визитом Зеленского", - отмечалось в сообщении.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.