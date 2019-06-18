Рябков заявил, что действия Ирана по ядерной сделке носят вынужденный и обратимый характер

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Шаги Тегерана по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) носят вынужденный, точечный и обратимый характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментарий которого размещен во вторник на сайте МИД РФ.

"Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Тегерана носят вынужденный, точечный, а главное - обратимый характер. Понимаем и во многом разделяем разочарование иранской стороны в связи с отсутствием адекватной реакции на ее настоятельные просьбы учесть озабоченности Тегерана по поводу пробуксовки СВПД в части практической отдачи от ядерной сделки, - отметил высокопоставленный дипломат. - Ведь Иран все свои обязательства выполняет и даже сегодня технически остается в рамках, заданных СВПД. Россия постоянно подчеркивает необходимость ответственного отношения к выполнению обязательств всеми участниками ядерной сделки".

Он также обратил внимание на высказывания американских официальных лиц по поводу того, что Иран своими действиями по приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД якобы бросает вызов всеобъемлющим договоренностям по иранской ядерной программе, нормам международного права и "чуть ли не занимается ядерным шантажом".

"То, что в Вашингтоне вспомнили о существовании международного права, конечно, отрадно. Осталось разобраться, кто же его на самом деле нарушает. Для нас очевидно, что именно американские коллеги нанесли сокрушительный удар по одному из наиболее значимых глобальных дипломатических достижений, когда в мае 2018 года объявили об отказе от всех своих обязательств в рамках СВПД, нарушив тем самым резолюцию СБ ООН 2231 и поправ статью 25 Устава ООН, в соответствии с которой все страны обязаны выполнять решения Совета Безопасности", - указал замминистра. "США тем самым поставили себя вне мирового сообщества и фактически проигнорировали международное право, за которое они теперь вдруг решили порадеть", - добавил он.

Возвращение к нормам

Как отметил Рябков, в соответствии с международным правом, США обязаны немедленно вернуться к выполнению всех обязательств по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, снять все восстановленные ими с мая 2018 года санкции против Ирана и перестать создавать препятствия планомерному осуществлению договоренностей всеми другими странами.

"Угрозы США применить санкции за выполнение решений Совета Безопасности со всей очевидностью находятся за гранью здравого смысла. Настоятельно рекомендуем американским коллегам взвесить, к действиям какой страны в данном контексте применим термин "шантаж", - продолжил он.

Отказ от конфронтации

Россия призывает все вовлеченные стороны, включая Иран, воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшему осложнению ситуации, и дать возможность найти те решения, которые позволят вернуть осуществление СВПД в устойчивое русло, напомнил замглавы МИД РФ. "Не стоит раз за разом проверять договоренности на прочность. Мир не станет безопаснее, если СВПД утратит жизнеспособность, а обстановка в регионе, где уже не раз горели танкеры, усугубится еще больше", - подчеркнул он.

"Призываем все международное сообщество, в первую очередь остающихся участников СВПД, включая страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) и Иран, проявить политическую дальновидность и волю к достижению тех целей, ради которых заключались всеобъемлющие договоренности. Нужно действовать. Без СВПД ситуация в мире определенно станет опаснее", - заключил Рябков.

Ситуация вокруг СПВД

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.