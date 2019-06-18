Небензя отметил необходимость повышения эффективности миротворческих операций

ООН, 18 июня. /ТАСС/. Эффективность миротворческих миссий ООН зависит от того, насколько конструктивно взаимодействует командование миротворческих операций с властями стран, на территории которых эти операции осуществляются, а также с другими сторонами конфликта. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном миротворческим операциям, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Залогом успеха любой операции ООН по поддержанию мира является налаживание повседневного конструктивного взаимодействия миротворцев с органами власти страны развертывания и сторонами конфликта, следование главным ключевым задачам миссии в стране развертывания, - отметил он. - Понятно, что принимающие стороны несут главную ответственность за защиту гражданских лиц и налаживание политического процесса, устранение причин кризиса и пост-кризисное восстановление. Нам кажется, есть потенциал для подключения стран развертывания к полноценному взаимодействию между Советом Безопасности ООН, секретариатом ООН и странами - поставщиками контингентов. Уверен, что это повысит эффективность операций".

Миротворцы, подчеркнул он, "призваны не подменять собой органы власти, а оказывать необходимое содействие в стабилизации обстановки для выхода из кризиса". "Именно в тех странах, где миротворцам удалось добиться эффективного взаимодействия с правительствами стран развертывания, были созданы благоприятные условия для обеспечения национального примирения и восстановления после кризисов", - подчеркнул он.

Обращаясь к командованию миротворческой операции ООН в Дарфуре, постоянный представитель РФ при ООН призвал "обеспечить безболезненный переход от миротворчества к миростроительству". "Надеемся, что это произойдет в Дарфуре в контексте намеченного на 2020 год сворачивания совместной операции ООН и Афросоюза", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Дарфуре вспыхнул в 2003 году из-за противоречий между арабизированным населением, которое опирается на поддержку Хартума, и повстанческими группировками местного негроидного населения. В 2006 году было достигнуто перемирие. Число жертв конфликта оценивается в 300 тыс. человек, около 2 млн были вынуждены покинуть свои родные дома. С тех пор в регионе действуют миротворцы в рамках Совместной миссии ООН и Афросоюза в Дарфуре (ЮНАМИД).