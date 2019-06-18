Единороссы заявили о сносе билбордов с рекламой партии в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Рекламные щиты с баннерами "Единой России" были демонтированы в Севастополе, в партии намерены разобраться со случившимся, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального отделения партии.

8 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Законодательного собрания города второго созыва.

"Региональная власть дает распоряжения демонтировать билборды с изображением кандидатов "Единой России" на выборах в Заксобрание Севастополя. При том, что обязанность власти при организации выборов предоставить равные возможности всем участникам, а не пытаться использовать админресурс для манипуляций. Безусловно, мы будем разбираться в этой странной истории", - сказали в пресс-службе. По данным отделения, щиты с плакатами других политических партий не сносили.

В свою очередь, в пресс-службе администрации города ТАСС пояснили, что "размещение любой рекламной продукции, включая политическую рекламу, является самостоятельной деятельностью владельцев рекламных конструкций или рекламных агентств". "Правительство Севастополя и органы исполнительной власти не влияют и не вмешиваются в осуществление этой предпринимательской деятельности", - заверили в правительстве.

Там уточнили, что при этом департамент городского хозяйства в рамках работ по благоустройству борется с незаконно установленными рекламными конструкциями, и если специалисты выявляют такие щиты, то выносят собственнику предписание с требованием демонтажа. Демонтаж самовольно установленных билбордов "осуществляется вне зависимости от характера рекламной продукции".

По данным пресс-службы правительства, всего с начала года снесены около 800 незаконных конструкций, в 2018 году демонтировано 1,4 тыс. "Департамент архитектуры и градостроительства рекомендует организациям, размещающим рекламу в Севастополе, внимательно знакомиться с правоустанавливающими документами распространителей и удостовериться в законности оказываемых рекламными агентствами услуг в сфере наружной рекламы", - добавила сотрудница пресс-службы.