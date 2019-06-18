{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лаврентьев и Вершинин обсудили со спикером парламента Ливана проблему сирийских беженцев

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию сообщил, что ожидаются беседы с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири

БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили во вторник с председателем парламента Ливана Набихом Берри пути скорейшего решения проблемы сирийских беженцев. Как сообщил журналистам Лаврентьев после встречи, состоявшаяся беседа была плодотворной.

"Мы прибыли в Бейрут, чтобы обсудить с ливанским руководством сирийский кризис и, в частности, пути скорейшего решения проблемы сирийских беженцев, которые находятся в Ливане", - сказал спецпредставитель главы государства. По его словам, эта тема будет затронута на предстоящих переговорах с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири.

Он также считает важным узнать, "что может сделать Россия для облегчения страданий сирийского народа и тяжелого бремени, которое легло на Ливан".

Теги
ЛиванСирияРоссияАун, МишельВершинин, Сергей Васильевич
Кризис в Сирии
Вершинин и Лаврентьев обсудили урегулирование в Сирии с руководством Ирака
Стороны уделили особое внимание задачам продолжения борьбы с терроризмом
Читать полностью