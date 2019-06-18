{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Вершинин и Лаврентьев обсудили урегулирование в Сирии с руководством Ирака

Стороны уделили особое внимание задачам продолжения борьбы с терроризмом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны 17-18 июня провела консультации в Багдаде с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом, министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом и начальником Генштаба Усманом аль-Ганими. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Состоялось подробное обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение в Сирии. Особое внимание было уделено задачам продолжения борьбы с терроризмом, сопряжения в этих целях усилий Багдада и Дамаска, защиты безопасности и обеспечения долгосрочной стабилизации в Сирии при создании надлежащих условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - информировали в дипведомстве.

Ирак приветствовал решение России, Ирана и Турции подключить его к астанинскому формату в качестве наблюдателя, подчеркнули в министерстве.

Теги
ИранИракСирияТурцияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей ВасильевичМахди, Адель Абдель
Лаврентьев и Вершинин обсудили со спикером парламента Ливана проблему сирийских беженцев
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию сообщил, что ожидаются беседы с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири
Читать полностью