Вершинин и Лаврентьев обсудили урегулирование в Сирии с руководством Ирака

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны 17-18 июня провела консультации в Багдаде с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом, министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом и начальником Генштаба Усманом аль-Ганими. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Состоялось подробное обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение в Сирии. Особое внимание было уделено задачам продолжения борьбы с терроризмом, сопряжения в этих целях усилий Багдада и Дамаска, защиты безопасности и обеспечения долгосрочной стабилизации в Сирии при создании надлежащих условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - информировали в дипведомстве.

Ирак приветствовал решение России, Ирана и Турции подключить его к астанинскому формату в качестве наблюдателя, подчеркнули в министерстве.