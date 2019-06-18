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Россия призывает не допустить политизации работы 41-й сессии Совета ООН по правам человека

Делегация РФ будет проводить линию на недопущение политизации правозащитной тематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, отметили в МИД

ТАСС, 18 июня. Делегация России на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) будет проводить линию на недопущение политизации правозащитной тематики и призывает зарубежных партнеров работать над решениями в этой сфере с учетом мнения всех стран. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

41-я сессия СПЧ, на которой ожидается принятие нескольких десятков резолюций, начнет работу в Женеве 24 июня.

"Российская делегация будет последовательно проводить линию на недопустимость политизации правозащитной проблематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. При этом, указали представители МИД, "акцент будет сделан на формировании у зарубежных партнеров понимания важности выработки решений в области прав человека исключительно на равноправной и взаимоуважительной основе при учете мнения всех заинтересованных стран".

Как отметили в министерстве, в повестку дня сессии включены вопросы поощрения и защиты прав человека. В МИД указали, что "традиционно будет рассмотрен ряд страновых сюжетов, включая положение с правами человека в Сирии и на Украине".

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