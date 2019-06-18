Лавров обсудил с великим госпитальером Мальтийского ордена ситуацию в Сирии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с великим госпитальером Суверенного Мальтийского ордена (СМО) Домиником де Ла Рошфуко-Монбелем положение дел на Ближнем Востоке и сирийскую проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы особое внимание было уделено ситуации в Ближневосточном регионе, где велика потребность в гуманитарных усилиях со стороны международного сообщества, направленных на облегчение положения коренного населения, страдающего от многочисленных конфликтов, в том числе привнесенных извне, - отметили в министерстве. - Лавров проинформировал собеседника о российских усилиях по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, а также по оказанию гуманитарного содействия населению этой страны".

"Была отмечена важность согласованной работы международного сообщества по предотвращению исхода христиан из государств Ближнего Востока", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, стороны выразили готовность к углублению сотрудничества между Россией и СМО в культурно-гуманитарной сфере и в области реагирования на чрезвычайные ситуации.