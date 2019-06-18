Совет Госдумы обсудит вопрос о подаче заявки на участие делегации России в сессии ПАСЕ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы в среду обсудит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и утвердит состав делегации, которая может быть направлена для участия в сессии, если ассамблея примет поправки в свой регламент, гарантирующие равноправие всех нацделегаций.

Как сообщил на прошлой неделе журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Совет Думы примет официальное решение 19-го числа". Согласно повестке заседания совета, его членам будет предложено утвердить текст заявки на подтверждение полномочий постоянной делегации России в ПАСЕ и решить вопрос "о командировании депутации" Госдумы в составе делегации.

Россия и ПАСЕ

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия в ответ отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы и участвовать в работе ассамблеи. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в Совете Европы (СЕ).

В апреле нынешнего года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, в котором говорится, что все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня.

По словам Володина, принятие 17 мая резолюции стало "отправной точкой" для перелома ситуации в отношениях с ПАСЕ.

Ожидания России

24 июня, в первый день работы июньской сессии ассамблеи, должна быть рассмотрена резолюция представителя Бельгии Петры де Суттер. Как пояснил Володин, в случае ее принятия неприкосновенными станут права национальных делегаций "быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать". Кроме того, этот документ дает РФ возможность подать заявку на подтверждение полномочий своей делегации в июне, хотя традиционно полномочия делегаций в ПАСЕ подтверждаются на январской сессии.

В случае принятия резолюции в ее изначальном виде 24 июня российские парламентарии смогут подать заявку до конца дня. В таком случае уже 25 июня делегация РФ войдет в зал заседаний. Если ее полномочия будут подтверждены целиком, то российские парламентарии 26 числа примут участие в выборах генсека Совета Европы.

Однако если резолюция де Суттер будет принята с изъятиями, то вопрос о направлении делегации, по словам Володина, будет решаться отдельно, так как в таком случае "будет возможность не направлять делегацию".

Состав возможной делегации

В состав российской делегации входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Предполагается, что ее возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Как сообщил корреспонденту ТАСС собеседник во фракции "Единая Россия", там обсуждаются кандидатуры депутатов Вячеслава Фетисова, Елены Серовой, Ирины Родниной. Также в числе претендентов - олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина, зампред комитета по финансовому рынку Юрий Олейников, зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

КПРФ предложит в состав делегации главу комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, а также депутатов Веру Ганзя и Владимира Блоцкого, сообщили агентству собеседники во фракции. По сведениям источника агентства в "Справедливой России", фракция выдвинет кандидатуры председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в прошлом высокопоставленного сотрудника КГБ СССР Николая Рыжака.

От ЛДПР в Страсбург могут поехать вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.