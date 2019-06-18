Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который находится в Москве с первым рабочим визитом.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудят развитие двусторонних отношений, основные международные проблемы, а также работу Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Накануне министры приняли участие в церемонии открытия реконструированного комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве.

В последнее время министры встречались в Вене в декабре 2017 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ и на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2018 года. Полномасштабные переговоры Лаврова и Кассиса состоялись в ноябре прошлого года в ходе рабочего визита главы российского дипведомства в Швейцарию.

Сбалансированные отношения

Как отметили на Смоленской площади, несмотря на непростую ситуацию на международной арене, Швейцария последовательно проводит сбалансированную политику в отношении России, а между странами сохраняется интенсивное межпарламентское и межведомственное взаимодействие. "Важную роль играет механизм координаторов российско-швейцарского сотрудничества на уровне первых заместителей министров иностранных дел, встречающихся минимум раз в год для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, - указали в дипведомстве. - Регулярно проводятся межмидовские консультации по проблематике отношений между нашими странами, вопросам безопасности и разоружения, урегулирования региональных конфликтов, сотрудничества в области прав человека, деятельности ОБСЕ, другим актуальным темам".

Кроме того, между Москвой и Берном налажены стабильные торгово-экономические отношения, которые характеризуются положительной динамикой. "О важности инвестиционного взаимодействия со Швейцарией свидетельствует, в частности, тот факт, что в Координационный совет по иностранным инвестициям при правительстве РФ входят пять представителей крупных швейцарских концернов, что сопоставимо с участием в этой структуре представителей компаний ФРГ и Франции и опережает представительство таких ведущих внешнеторговых партнеров России, как, например, Нидерланды и Италия", - обратили внимание в МИД РФ.

Общие подходы

Хотя оценки России и Швейцарии по некоторым международным вопросам не всегда совпадают, две страны объединяют общие подходы к решению глобальных и региональных проблем, основанных на принципах многополярности, верховенства международного права и главенствующей роли ООН в обеспечении стабильности в мире, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Швейцария также добросовестно и эффективно осуществляет мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России. Соответствующие договоренности были оформлены межправительственными соглашениями, которые вступили в силу 4 марта 2009 года, - напомнили на Смоленской площади. - С 5 марта 2009 года официально действуют секции интересов в Тбилиси и Москве. В контакте со Швейцарией решаются насущные консульские и гуманитарные проблемы наших соотечественников в Грузии и многочисленной грузинской диаспоры в России".