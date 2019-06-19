Посол России в США встретился с вице-губернатором Аляски Кевином Мейером

ДЖУНО /штат Аляска/, 19 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Посол России в США Анатолий Антонов посетил во вторник с визитом столицу штата Аляска Джуно, где встретился с вице-губернатором Кевином Мейером. В ходе беседы, которая прошла в здании капитолия штата, они обсудили возможности для сотрудничества двух стран, в том числе на региональном уровне.

Перед началом встречи российский дипломат напомнил о том, как успешная кооперация в прошлом помогла двум странам победить фашизм. В частности, именно через Аляску во время Второй мировой войны проходила знаменитая воздушная трасса Алсиб (Аляска-Сибирь), по которой США перегоняли в СССР американские самолеты по договору ленд-лиза. "Я помню, как много сделала Аляска для того, чтобы помочь России и Соединенным Штатам стать победителями во Второй мировой войне. Это вновь стало доказательством того, как мы можем сотрудничать во благо народа Соединенных Штатов и советского на тот момент народа", - подчеркнул Антонов.

Перед началом встречи глава российской дипмиссии преподнес вице-губернатору подарок для его приемной дочери Валентины, которую Мейер с женой удочерили в Костроме, когда она была еще совсем маленькой. С тех пор она практически забыла русский язык, поскольку воспитывалась в Соединенных Штатах. "Я решил подарить книгу на русском языке авторства Пушкина. Возможно, придет время, и в будущем она станет читать ее", - объяснил Антонов свой выбор. Мейер в ответ сказал, что когда-нибудь, возможно, и сам прочтет эту книгу, хотя пока еще не выучил русский язык. Зато, по его словам, русский сейчас изучает его жена.

Возможности для сотрудничества

В свою очередь Мейер, общаясь с журналистами после встречи, заверил, что у Аляски и России много общего, и власти штата нацелены на выстраивание отношений и развитие сотрудничества. "Для меня было большой честью, что он [Антонов] приехал ко мне, у нас был долгий и приятный разговор. Мы поговорили о выстраивании отношений", - отметил он. "Мы расположены так близко к России, и мы все находимся в регионе Арктики, у нас много общего. Мы обсудили это достаточно подробно", - добавил Мейер. "Он также пригласил меня на ряд конференций, на которых мы будем обсуждать экономическое развитие в регионе", - рассказал политик.

"Мы соседи, и у Аляски также был длительный русский период, когда ей владела России. В нашем городе можно увидеть русскую православную церковь, повсюду русские названия, как здесь, так и по всей территории штата Аляска. Так что у нас великолепные отношения с нашим соседом, и мы хотим развивать их еще сильнее", - заверил он.

"Я говорил послу, что, возможно, нам стоит присылать вам больше лосося, у нас полно рыбы. У нас у обоих и так уже много нефти, газа и полезных ископаемых. Поэтому не знаю, можем ли мы ими обмениваться. Так что, возможно, рыба", - пошутил вице-губернатор.

Он подтвердил, что, несмотря на все сложности в отношениях двух стран, сотрудничество на региональном уровне остается возможным. "Это абсолютно так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас в штате уже есть города, которые являются побратимами российских городов, мы хотим продолжать и развивать это направление", - отметил также Мейер.

Посол России Анатолий Антонов в ходе своего визита в штаты Вашингтон и Аляска уже побывал в Сиэтле, где выступил на площадке World Affairs Council ("Совет по международным делам"), а в ближайшие дни отправится также в Ситку, Анкоридж, Фэрбанкс, посетит различные памятные места и советские воинские захоронения.