Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.

Во вторник российский министр принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в российской столице. Во время церемонии швейцарский посол прочитал шуточное стихотворение, посвященное ситуации в отношениях с РФ, в котором вспомнил ряд русских пословиц и поговорок, например, "нет худа без добра".

Лавров в своем выступлении ответил в аналогичной манере. "Я знаю, что он [посол Швейцарии] был абсолютно искренен, когда сказал, что любит Россию, любит Москву, - сказал глава МИД РФ. - Если вдруг вы попадете под санкции, то вспомните еще одну пословицу: волков бояться - в лес не ходить".

Российский министр пошутил также насчет резиденции посла, которой у Росье пока нет. "Если вы хотите здесь [в новом комплексе зданий посольства] жить - конечно. Но я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам", - сказал глава МИД РФ.

Лавров кроме того с юмором отметил меры безопасности на церемонии. "Безусловно, швейцарский вкус, который хорошо всем известен, - это сочетание изысканности и элегантной простоты - тоже здесь проявляется, - сказал он. - Даже сотрудники службы безопасности - их не видно - нарядились в национальные костюмы и органично вписались в ландшафт".

Комплекс зданий посольства Швейцарии в Москве, включая новый корпус, расположен на небольшом земельном участке в центре столицы на пересечении Гусятникова переулка и Огородной слободы неподалеку от Чистых прудов. Особую историческую и культурную ценность представляет особняк, где размещается резиденция посла, который был построен в конце XIX века по проекту известного архитектора Николая Якунина.

В открытии нового корпуса принял участие глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который в среду проведет переговоры с Лавровым.