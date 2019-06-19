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Заксобрание Петербурга досрочно прекратило полномочия умершего депутата Зеленкова

Член партии "Единой России" Павел Зеленков умер 10 июня на 51-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в среду объявил о прекращении полномочий депутата, члена фракции "Единой России" Павла Зеленкова, который умер 10 июня на 51-м году жизни.

"В соответствии со статьей 25 устава Санкт-Петербурга объявляю о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова в связи с его смертью", - сказал Макаров.

Ранее члены горизбиркома сообщали журналистам, что дополнительные выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга будут назначены после того, как спикер парламента на заседании депутатов официально объявит о досрочном прекращении полномочий Зеленкова. Заксобрание города состоит из 50 депутатов, избираемых на пять лет. Последние выборы прошли в 2016 году.

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