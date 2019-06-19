МЧС РФ: страны - виновницы гуманитарных кризисов должны нести финансовую ответственность

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Россия предлагает возложить на страны - виновницы конфликтов в тех или иных регионах мира финансовую ответственность за возникшие гуманитарные кризисы. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Российская Федерация предлагает выстроить новую экономическую модель оказания международной гуманитарной помощи, - отметил он. - Считаем, что она должна быть основана на том, что страны, инспирировавшие конфликты, обязаны нести первоочередную ответственность, в том числе финансовую, за оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам".

Чуприян добавил, что такой подход мог бы стать одним из способов снижения нагрузки на международную гуманитарную систему.