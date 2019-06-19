Лавров: Россия ценит развивающиеся во всех сферах отношения с Швейцарией

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия ценит сложившиеся отношения со Швейцарией, которые развиваются по всем ключевым направлениям. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

"Мы ценим наши отношения, которые развиваются по восходящей на всех направлениях, включая и политический диалог на всех направлениях, в том числе на высшем и высоком уровне, включая взаимодействие по торгово-экономической и инвестиционной линиям и включая, конечно же, внешнеполитические контакты, в рамках которых мы и в России, и в Швейцарии стремимся содействовать мирному урегулированию различных конфликтов".