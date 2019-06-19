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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Рябков: РФ призывает все стороны ядерной сделки к сдержанности

Замминистра иностранных дел России прокомментировал решение Ирана не продлевать двухмесячный срок для стран - участниц соглашения по исполнению своих обязательств

ТАСС, 19 июня. Россия призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в том числе и Тегеран, к сдержанности, не нужно "повышать ставки". Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя решение Ирана не продлевать двухмесячный срок для стран - участниц соглашения по исполнению своих обязательств.

"Мы призываем всех к сдержанности, разумеется и Иран тоже. Считаем, что было бы неправильно продолжать вот эту игру на повышение ставок. Но мотивы, побудившие Иран к таким действиям, нам понятны",  - сказал дипломат.

Как напомнил замминистра, Тегеран ждал год после выхода США из СВПД, а также дал дополнительное время участникам плана для того, чтобы хотя бы относительно нормализовать ситуацию с восстановлением нефтеэкспорта и торговых обменов. "Ничего, что можно было бы отнести к разряду позитивных шагов навстречу этим требованиям со стороны европейцев, не произошло", - указал Рябков.

Вместе с тем Россия, по словам дипломата, прилагает максимум усилий для того, чтобы простимулировать участников INSTEX к соответствующей работе. "Выступаем за проведение совместной комиссии по СВПД, где нужно обсудить, среди прочего, вопросы, как дальше реализовывать проекты в рамках СВПД, как быть с проблемой вывоза избыточного ядерного материала с территории Ирана в условиях общего нагнетания обстановки в регионе. Надеемся, что это мероприятие получится провести", - отметил он.

"Главное - избежать эскалации и не допускать действий, которые привели бы к раскрутке конфронтационной спирали", - заключил Рябков.

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ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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