Володин: решение стоящих перед Россией ключевых задач зависит от качества работы соцсферы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Решение стратегических задач, стоящих перед Россией, невозможно без качественной работы социальной сферы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов.

"На форуме собираются люди, которые решают главную задачу, сконцентрированную на человеке. В этой связи хочется еще раз подчеркнуть, что те ключевые цели, задачи, которые поставил президент перед нашей страной - повышение темпов роста экономики, ее конкурентоспособности - также сконцентрированы на человеке, увеличении продолжительности жизни, снижении количества бедных. Это те задачи, ради решения которых работает социальная сфера, объединяющая огромное количество людей, которые работают не за зарплату, потому что в социальной сфере зарплатный уровень из самых низких", - заявил Володин.

Он подчеркнул, что нужно прилагать все усилия для того, чтобы работники социальной сферы получали достойный заработок.

"Нужно делать все для того, чтобы люди, занимающиеся решением проблем человека, повышением качества его жизни, также были окружены заботой. Об этом мы должны помнить, принимая решения. Без качественной работы социальной сферы невозможно эффективно решить задачи, которые стоят перед страной", - отметил спикер Госдумы.

Социальные контракты

Володин также подчеркнул, что в рамках соцподдержки важно дать возможность человеку заработать, научиться новому, чтобы обеспечивать себя и семью. "Речь идет о социальном контракте, который позволяет выйти из трудного социального положения самому человеку после оказания государством помощи и получать уже доход от той деятельности, которую человек для себя выбрал, открыв свое индивидуальное предприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение и получив достойную работу", - пояснил спикер Госдумы.

Политик заметил, что есть примеры, которые подтверждают востребованность таких контрактов. Как добавил Володин, было бы правильно, если бы финансирование в этой сфере лежало не только на плечах регионов, а поддержка была ощутима и со стороны федерального центра.

"В прошлом году государственной поддержкой в форме соцконтрактов воспользовались 309 тыс. семей. Положительный же эффект был получен только в 35% случаев. В этой связи нам требуется доработка положений и, еще раз подчеркну, финансирование этого направления", - сказал председатель Госдумы.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.