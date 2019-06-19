Россия в заявке на сессию ПАСЕ требует полного подтверждения полномочий

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть подтверждены в полном объеме, иное неприемлемо. Об этом говорится в проекте заявки на подтверждение полномочий постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ, который будет рассмотрен в среду на заседании Совета Думы (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

При этом в тексте заявки подчеркивается, что Россия не может согласиться с решениями ПАСЕ, которые были приняты в период, когда ее делегация была лишена основных прав и не участвовала в работе ассамблеи.

"Исходим из того, что полномочия российской делегации должны быть подтверждены в полном объеме, без каких-либо ограничений, основываясь на положениях устава Совета Европы и решении министерской сессии КМСЕ от 17 мая 2019 года, которые предусматривают, что все государства - члены имеют равные права и обязательства и должны быть представлены на равноправной основе в уставных органах Совета Европы. Иное развитие событий для российской делегации неприемлемо", - говорится в проекте заявки, которая будет адресована председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"В предыдущие годы российская делегация была лишена основополагающих прав - права голосования и права быть представленной в руководящих органах ПАСЕ, что сделало невозможным наше участие в работе ассамблеи в таком дискриминационном формате", - говорится в проекте.

"В связи с этим мы не можем согласиться с решениями ПАСЕ, принятыми в соответствующий период", - отмечается в документе.

В заявке подчеркивается, что российские парламентарии "готовы возобновить диалог" с коллегами из стран - членов Совета Европы "на равноправной основе, как это происходит в других уставных органах организации в соответствии с духом и буквой устава Совета Европы, исключающей любое ущемление их прав". "Убеждены, что восстановление полноформатного и конструктивного участия Федерального собрания Российской Федерации в работе ассамблеи станет важным шагом в направлении преодоления кризиса в Совете Европы", - резюмируют авторы заявки.

Условия для подачи заявки

Как пояснил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, делегация РФ подаст заявку на подтверждение полномочий в том случае, если ПАСЕ в первый день своей летней сессии 24 июня поддержит резолюцию представителя Бельгии Петры де Суттер. В случае ее принятия неприкосновенными станут права национальных делегаций "быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать", отметил Володин. Кроме того, этот документ дает РФ возможность подать заявку на подтверждение полномочий своей делегации в июне, хотя традиционно полномочия делегаций в ПАСЕ подтверждаются на январской сессии.

Если резолюция будет принята без изъятий, 24 июня российские парламентарии смогут подать заявку до конца дня. В таком случае уже 25 июня делегация РФ появится в зале заседаний. Если полномочия будут подтверждены целиком, российские парламентарии 26 числа примут участие в выборах генсека Совета Европы.

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