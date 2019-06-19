Кремль пока воздерживается от комментариев о расследовании крушения МН17

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кремль не намерен обсуждать до публикации выводы Совместной следственной группы, занимающейся расследованием крушения Boeing-777 на Украине в июле 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать", - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он напомнил о позиции России в отношении расследования: "Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней после этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы". "Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - подчеркнул Песков.

Совместная следственная группа намерена провести 19 июня пресс-конференцию, на которой должны сообщить о прогрессе в расследовании. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.