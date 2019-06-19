Песков: понимания о сроках и повестке возможного визита Мадуро в Россию пока нет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кремль пока не готовит встречу президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет понимания [по срокам и повестке визита]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

18 июня глава МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС также сообщил, что встреча Путина и Мадуро в обозримом будущем не исключена, но подчеркнул при этом, что конкретные даты контактов пока не намечены.

Ранее власти Венесуэлы объявили, что в скором времени стоит ожидать визит Мадуро в РФ.