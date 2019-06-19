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Кремль: Россию на встрече в нормандском формате представит Ушаков или Сурков

Пресс-секретарь президента России отметил, что повестка дня пока только формируется

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россию на встрече в нормандском формате на уровне советников глав государств представит один из помощников президента - или Юрий Ушаков, или Владислав Сурков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Встреча состоится] на уровне помощников президента. Это или Юрий Викторович (Ушаков), или Владислав Юрьевич (Сурков). И то, и другое возможно", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал конкретизировать повестку дня предстоящей встречи помощников лидеров "нормандской четверки".

"Пока только формируется повестка дня, - сказал он. - Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении".

По мнению представителя Кремля, в процессе выполнения Минских договоренностей наблюдается "полная стагнация". "Сначала нужно рекогносцировку провести и понять, где мы находимся", - заключил Песков.

О предстоящей встрече на этом уровне сообщила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель. По словам канцлера, встреча советников запланирована на 12 июля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Федор ФедоровичСурков, Владислав Юрьевич
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