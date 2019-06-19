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Саммит G20 в Осаке

Песков: информации о встрече Путина с Трампом в Осаке пока нет

Представитель Кремля уточнил, что график переговоров президента РФ на G20 формируется

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. График двусторонних переговоров президента России Владимира Путина на полях саммита G20 в Осаке еще верстается, точной информации о встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием двусторонних встреч на полях саммита в Осаке", - сказал он.

Песков добавил, что по теме возможной встречи Путина и Трампа у Кремля "пока нет новостей, пока конкретно сказать нечего".

При этом он не стал отвечать на вопрос о вероятности встречи российского президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на площадке саммита. "Пока только формируем график встреч, не могу точно сказать", - сказал представитель Кремля. Песков заверил, что администрация президента огласит этот график, как только он будет утвержден.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдСауд, Мухаммед бен Сальман, АльСаммит G20 в Осаке
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