Песков назвал предстоящую встречу Патрушева, Болтона и главы СБ Израиля важным контактом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. На встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата предстоит важный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это очень важный контакт. Предстоит очень важный обмен мнениями по ситуации в регионе - это ближневосточное урегулирование, это и процесс урегулирования в Сирии, и другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить ", - сказал он.

Ранее Совбез РФ сообщил, что трехсторонняя встреча Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоится в Иерусалиме 24-25 июня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту встречу "беспрецедентной и исторической".