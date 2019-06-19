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Песков назвал предстоящую встречу Патрушева, Болтона и главы СБ Израиля важным контактом

Пресс-секретарь президента России отметил, что предстоит очень важный обмен мнениями по ситуации в регионе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. На встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата предстоит важный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это очень важный контакт. Предстоит очень важный обмен мнениями по ситуации в регионе - это ближневосточное урегулирование, это и процесс урегулирования в Сирии, и другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить ", - сказал он.

Ранее Совбез РФ сообщил, что трехсторонняя встреча Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоится в Иерусалиме 24-25 июня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту встречу "беспрецедентной и исторической".

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАСирияРоссияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичБолтон, Джон
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