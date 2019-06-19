МИД РФ: водная блокада Крыма и иные антироссийские шаги Киева навредили экономике Украины

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Большинство антироссийских мер, предпринятых киевскими властями, включая водную блокаду Крыма и транспортную блокаду Донбасса, провалились и нанесли ущерб экономике самой Украины. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России.

"Обратили внимание на данные рядом украинских экспертов, в том числе экс-депутатом Верховной Рады Алексеем Журавко, оценки печальных для экономики и экологии Украины итогов так называемой водной блокады Крыма, - отметили в дипведомстве. - Речь идет, в первую очередь, о перекрытии киевскими властями в 2014 году Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала пресная вода. Отмечается, что такие попытки "наказать" крымчан за их сознательный выбор, сделанный в марте 2014 г., провалились. Крым сумел адаптироваться к новым условиям, продолжив свое динамичное развитие, в то время как граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа".

В министерстве считают, что "такие выводы специалистов неудивительны". "Как показывает печальный опыт последних лет, подавляющее большинство антироссийских шагов, которые предпринимались киевским режимом, ударяли по экономике самой Украины и ее населению, наносили вред украинским национальным интересам, - указывается в комментарии. - Даже нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что введенная в 2017 г. транспортная блокада Донбасса негативно повлияла на курс гривны и торговый баланс страны, привела к росту цен на уголь и, как следствие, тарифов на ЖКХ. Теперь на жителях Украины может сказаться и блокада Крыма".

"Хочется надеяться, что в новом руководстве в Киеве, наконец, возобладает здравый смысл и прагматизм и что оно поставит нужды людей выше сиюминутных политических интересов", - подчеркнули в МИД РФ.