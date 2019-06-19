Эксперт: на встрече советников лидеров "нормандской четверки" РФ будет представлять Сурков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. На предстоящей встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" Россию будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом ТАСС сообщил в среду директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"На июльской встрече представителей лидеров "нормандской четверки" Россию по поручению президента будет представлять его помощник Владислав Сурков, - сказал он.- Сурков находится в постоянном контакте со своими немецким и французским коллегами - Яном Хеккером и Эмманюэлем Бонном. Они работают над повесткой дня будущей встречи, которая должна состояться в середине следующего месяца".

Чеснаков также подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер вышел на Суркова с предложением о встрече.

"Письмо от Волкера поступило примерно неделю назад, - сообщил Чеснаков. - Ответ готовится. Его содержание мне не известно".

Эту информацию ТАСС подтвердили и в администрации президента РФ.

"Да, все так," - ответил на вопрос агентства заместитель начальника управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ Михаил Арутюнов.

О предстоящей встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" сообщила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам канцлера, встреча советников запланирована на 12 июля.