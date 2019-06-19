Рябков: РФ встревожена заявлениями Пентагона о необходимости разработки ядерного оружия

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создание и возможное развертывание США боезарядов малой мощности для сдерживания России может привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы встревожены этим и усиливающейся тенденцией в США на облегченное, вольное обращение с понятием стратегической стабильности, которая подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми, - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Создание и возможное развертывание боезарядов малой и варьируемой мощности - это отражение эволюции военной мысли в США, которая может предполагать допущения сценария с применением ядерного оружия на поле боя".

По его словам, некоторые американские военные планировщики оказались в плену иллюзий пятидесятилетней-шестидесятилетней давности о том, что "ядерная война может носить ограниченный характер, а ее эскалация может контролироваться".

"Это глубокое и очень опасное заблуждение, - отметил Рябков. - Происходящее только подчеркивает необходимость резко активизировать российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности, в рамках которого мы будем настаивать на том, чтобы рассматривать все аспекты дестабилизирующих действий США".

Игра с огнем

Москва продолжит открыто говорить о том, что ее тревожит, подчеркнул Рябков. "В этом ряду и появившиеся вбросы о том, что Вашингтон готов использовать свои возможности в кибернетической сфере, в том числе для проведения наступательных операций, - указал он. - Это игра с огнем и очень тревожная тенденция".

"Американцы должны более адекватно воспринимать реальность, в том числе понимать, что фактор сдерживания работает в обе стороны и его никто не отменял", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД также обратил внимание на то, что Россия уже долгое время предлагает своим американским коллегам отработать тематику стратегической стабильности и недопустимости ведения ядерной войны в политико-дипломатичном ключе. "К сожалению, должного отклика эти наши призывы не находят, - сказал он. - Но новое развитие событий, возможно, все-таки подстегнет определенный мыслительный процесс в целом ряде столиц, включая союзные с Соединенными Штатами государства, которым тоже стоит задуматься над тем, в какую пропасть международный мир и безопасность могут толкнуть те, кто сейчас играет с подобного рода идеями".