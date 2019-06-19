Лавров: РФ и Швейцария на неформальной министерской встрече ОБСЕ выступят с общих позиций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Швейцария постараются в ходе неформальной министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Словакии направить дискуссию в конструктивное русло. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Министр рассказал, что в ходе сегодняшней встречи стороны рассмотрели деятельность ОБСЕ, генеральным секретарем которой в настоящее время является швейцарский гражданин Томас Гремингер.

"У нас с представителями секретариата [ОБСЕ], включая Гремингера, регулярный контакт, и мы видим заинтересованность наших швейцарских коллег продвигать в ОБСЕ подходы, которые будут опираться на принципы, одобренные в этой организации, начиная с хельсинского Заключительного акта, принципы, которые требуют от всех стран-участниц двигаться к поиску баланса интересов, выработке компромиссных консенсусных подходов, - сказал Лавров. - В ближайшее время, через пару недель, состоится неформальная министерская встреча стран-участниц ОБСЕ в Словакии, которая сейчас председательствует в Организации. Думаю, что мы со Швейцарией будем стремиться направить дискуссию в русло конструктивного диалога, в русло поиска общеприемлемых подходов".

Неформальная встреча министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ пройдет 9 июля в Высоких Татрах под председательством Словакии. Такого рода встреча не является традиционным мероприятием. В 2016 году с инициативой проведения заседания в таком формате выступила Германия во время своего председательства в организации, а ранее подобная неформальная встреча проводилась лишь во время председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Обычно министры собираются один раз в год в декабре на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в этом году министерская встреча пройдет в Братиславе.