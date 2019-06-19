Лавров заявил, что тема шпионажа в отношениях России и Швейцарии давно закрыта

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вопрос о якобы имевшей место шпионской деятельности России на территории Швейцарии закрыт еще в прошлом году. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

"К сожалению, швейцарские СМИ невнимательно отслеживают наши контакты с господином Кассисом, потому что мы эту тему [шпионажа] комментировали и закрыли ее в ноябре прошлого года, когда я находился с визитом в Женеве, - сказал Лавров. - Отвечая на вопрос о гарантиях российской стороны, хочу обратить внимание на то, что гарантии подразумевают баланс интересов, а оправдываться в том, чего ты не делал, или в том, в чем тебя подозревают без доказательств, - недостойно наших отношений со Швейцарией".

Глава швейцарского МИД в свою очередь подтвердил заявление российского коллеги. "Действительно, в ноябре прошлого года мы с господином Лавровым обменялись мнениями и соображениями по этому поводу, проблема была решена, но это не значит, что разведывательная деятельность прекратится. Это не преступное деяние, однако оно должно протекать в законном русле", - подчеркнул Кассис.

По словам главы МИД Швейцарии, этот вопрос урегулирован и конфедерация полностью спокойна относительно данной темы. "Мне кажется, ваше заявление о том, что тема шпионажа закрыта, расстроила журналиста, задавшего этот вопрос", - в шутку заметил Лавров.

В сентябре 2018 года некоторые швейцарские СМИ утверждали, что россияне якобы предприняли попытку слежки за химической лабораторией в городе Шпиц и европейским представительством Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Пресса со ссылкой на швейцарские власти писала, что в ряде случаев российским дипломатам в связи с этим было отказано в аккредитации.

В начале ноября Москву посетил руководитель Службы разведки Швейцарии Жан-Филипп Годэн, а уже в конце этого же месяца Лавров по итогам переговоров с Кассисом в Женеве заявил, что Россия приветствует возобновление контактов между спецслужбами двух стран, которое позволит в профессиональном ключе, а не в рамках мегафонной дипломатии обсудить назревшие проблемы. Глава МИД РФ тогда же констатировал, что после визита Годэна "ситуация успокоилась и улучшилась, что позволило разблокировать задержку с аккредитацией дипломатов". На совместной пресс-конференции Лавров и Кассис заявили о том, что вопрос по теме закрыт.