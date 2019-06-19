Лавров назвал политический диалог со Швейцарией успешным

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Швейцария подтвердили готовность к развитию отношений во всех сферах. Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

"Связи между Россией и Швейцарией имеют давнюю историю, опираются на принципы равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Сегодня мы подтвердили обоюдный настрой на их дальнейшее динамичное развитие во всех областях", - подчеркнул Лавров.

Помимо успешно развивающегося политического диалога, министр особо выделил и сложившиеся торгово-экономические отношения между странами. По его словам, в прошлом году товарооборот достиг $7,5 миллиардов, увеличившись более чем на 20%, и в первом квартале 2019 года также зафиксирован рост на 18%.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, швейцарские инвестиции в России исчисляются почти $12 миллиардами, а российские инвестиции в Швейцарии - $18 миллиардами.

Страны также намерены развивать межрегиональные связи. "Видим обоюдный интерес в том, чтобы привлекать большее число российских регионов к сотрудничеству, вообще продвигать межрегиональное взаимодействие - этому будет способствовать недавнее учреждение постов почетных консулов Швейцарии в Самаре и Новосибирске. Россия, в дополнение к почетному консулу в Цюрихе, предлагает и получила одобрение создать такую же должность в Лугано", - отметил глава МИД РФ.

Международные вопросы

Сергей Лавров поблагодарил швейцарских партнеров за "неизменное добросовестное выполнение функций по представительству интересов России в Грузии, а также за их содействие в выполнении российско-грузинского Соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами", а также за вклад швейцарской стороны в проведение женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье.

Российский министр также сообщил, что на сегодняшней встрече большое внимание было уделено ситуации в Совете Европы. "Мы подчеркнули необходимость возвращения к тем принципам, которые заложены в Уставе Совета Европы и которые были переподтверждены на майском заседании Комитета министров этой организации. Эти принципы заключаются в необходимости обеспечивать равные права для всех стран - участниц Совета Европы во всех органах этой структуры", - сказал он, подчеркнув, что Россия "ценит принципиальную позицию Швейцарии по этому вопросу".

В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, севере Африки и в Сирии. "Мы привержены решениям ООН относительно ближневосточного урегулирования. Поделились с нашими коллегами информацией об усилиях России вместе с другими странами по стабилизации положения в Сирии, прежде всего по линии астанинского формата. Также считаем важным на данном этапе устранить двойные стандарты в вопросах оказания гуманитарной помощи всему сирийскому населению на недискриминационной основе и обеспечить такой же подход к восстановлению инфраструктуры для возвращения беженцев", - сказал глава МИД РФ.

Не обошли дипломаты стороной и Венесуэлу, проанализировав ситуацию в этой стране. "И Россия, и Швейцария выступают за ее урегулирование исключительно мирным, политическим путем. Мы приветствуем те усилия, которые в различных форматах в этом направлении предпринимаются", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, по словам министра, переговоры подтвердили, что РФ и Швейцария имеют близкие позиции относительно необходимости сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Российская сторона также поделилась со швейцарской оценками ситуации в сфере стратегической стабильности, в том числе в свете выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.