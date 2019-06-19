Медведев и премьер Финляндии обсудили перспективы сотрудничества России и Евросоюза

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил нового премьер-министра Финляндии Антти Ринне с назначением на этот пост и пригласил посетить Россию. Как сообщает пресс-служба главы российского кабмина, премьеры двух стран также обменялись мнениями о перспективах "развития взаимодействия России и Европейского союза с учетом начинающегося 1 июля председательства Финляндии в Совете ЕС".

"В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев и Антти Ринне рассмотрели актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, охране окружающей среды и других областях. Главы правительств высказались за расширение межрегионального и приграничного сотрудничества России и Финляндии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Затрагивалась также тематика кооперации Москвы и Хельсинки в Балтийском и Арктическом регионах, добавили в кабмине.