Выборы депутатов в сентябре пройдут в 177 муниципалитетах Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов в Ленинградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября в 177 из 205 муниципалитетов региона, сообщил в среду на пресс-конференции в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС председатель областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

"Избирателям предстоит избрать депутатов представительных органов - муниципальных советов в 177 муниципальных образованиях", - сказал Лебединский.

По данным материалов к пресс-конференции, выборы пройдут в 116 сельских и 60 городских поселениях, а также в одном городском округе - Сосновоборском. По их результатам должны быть распределены 2062 депутатских мандата. Всего в Ленинградской области 205 муниципальных образований.

"На вчерашнее число [на 19 июня] у нас было 153 решения о назначении выборов. Сегодня, мы ожидаем, что будет принято еще 16 решений", - отметил он.

Председатель областного избиркома также отметил, что по состоянию на 1 января 2019 года в Ленинградской области было зарегистрировано более 1,3 млн человек, которые обладали избирательным правом. Это число может увеличиться, так как Ленинградская область является регионом, где активно растет население за счет переезжающих из других субъектов РФ, уточнил он.

Лебединский также напомнил, что в этом году на выборах в Ленинградской области отменено досрочное голосование, и, помимо ручного подсчета голосов, в этом избирательном процессе будет задействовано 150 электронных устройств для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При этом на всех избирательных участках в регионе будет применяться технология изготовления протоколов участковых избиркомов с QR-кодом для того, чтобы исключить ошибки при подсчете голосов, связанных с человеческим фактором.