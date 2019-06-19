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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Песков: часть вопросов, поднятых перед прямой линией, власти начали решать до эфира

Пресс-секретарь президента рассказал, что глава государства несколько дней перед прямой линией посвящает тому, чтобы овладеть массивом справочных материалов, которые ему готовят различные ведомства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Региональные власти начинают реагировать на проблемы, поднятые во время подготовки к "Прямой линии с Владимиром Путиным", еще до озвучивания их президентом. Об этом рассказал в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом году, собственно, все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно", - сказал он.

Песков отметил, что Путин несколько дней перед прямой линией традиционно посвящает тому, чтобы овладеть массивом справочных материалов, которые каждый раз готовятся ему ведомствами. "Он сам смотрит какие-то видеообращения, то, что приходит в письменном варианте. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед прямой линией", - рассказал Песков.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится уже в 17-й раз, впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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