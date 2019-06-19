Госдума отменила заседание 20 июня в связи с прямой линией с президентом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла решение об отмене пленарного заседания в четверг в связи с предстоящей программой "Прямая линия с президентом Владимиром Путиным".

Проект соответствующего постановления представила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Согласно тексту, 20 июня 2019 года будет считаться днем работы в комитетах, комиссиях и фракциях Госдумы.

"Принимается единогласно постановление по данному вопросу. Завтра день работы комитетов, завтра тот, кто хотел посмотреть прямую линию президента, будет иметь такую возможность", - сказал по итогам голосования спикер палаты Вячеслав Володин.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень 20 июня, студия программы по традиции последних лет будет находиться в Гостином дворе. Нынешняя прямая линия станет для Путина 17-й. Первые пять таких программ продолжались менее трех часов, однако с 2007 года эфир стабильно переваливал за три часа. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - четыре часа 47 минут.