Вице-спикер Госдумы: следственная группа по MH17 окончательно дискредитировала себя

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместная следственная группа по расследованию катастрофы Boeing на Украине в июле 2014 года своим заявлением о "виновных" в трагедии окончательно дискредитировала себя. Такое мнение высказал в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Очередное обвинение России в стиле highly likely (англ. "весьма вероятно"): совместная следственная группа по трагедии MH17 провела пресс-конференцию, на которой назвала "виновных", среди которых трое граждан России и один гражданин Украины", - написал политик на своей странице в Facebook.

Толстой обратил внимание, что "главный аргумент "следователей" заключается в том, что указанные граждане в это время находились на юго-востоке Украины и, "может быть, наверное, очевидно", могли быть причастны к катастрофе". "И на этом основании дело собираются передать в суд!" - недоумевает он.

"Мало того, что сегодняшнее заявление так называемой следственной группы полностью дублирует доклад Bellingcat, так и еще "расследование" опирается на сомнительные публикации в социальных сетях", - констатировал зампредседателя Госдумы. "Ни одного доказательства или факта. Нет даже самого очевидного - расшифровки "черных ящиков", - заметил он.

По мнению Толстого, "публиковать результаты расследования такого уровня - это как минимум стыдно и недостойно". "Следственная группа сегодня окончательно дискредитировала себя. Как после такого они будут смотреть в глаза родственникам погибших, которые уже пять лет ждут от этих серьезных людей в мундирах не политических заявлений, а реальных результатов и наказания настоящих виновных!?" - задался он вопросом. Парламентарий не сомневается, что "рано или поздно все это "следствие" с его умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад спецпрокурора Мюллера (о якобы вмешательстве РФ в американские выборы - прим. ТАСС)".

Рейс MH17

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ. По решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе "Схипхол" в городе Бадхуведорп.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.

Как сообщил в 19 июня на пресс-конференции глава национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, ССГ выдала международные ордера на арест подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине. В числе подозреваемых следователями были названы россияне Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.