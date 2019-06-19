Совет Госдумы утвердил состав думской части делегации РФ в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы в среду утвердил состав думской части делегации Федерального собрания для ее возможного участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два - от "Справедливой России", - сказал он.

Глава комитета также поименно перечислил 11 депутатов, которые могут быть командированы в Страсбург для участия в сессии. "Среди них - Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и ваш покорный слуга", - уточнил Слуцкий

Депутат подтвердил, что заявка на подтверждение полномочий делегации будет подаваться исходя из результатов голосования по резолюции "к докладу Петры де Суттер и поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ". "Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - резюмировал Слуцкий.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников в свою очередь сообщил, что Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии ПАСЕ. "Заявка сформирована", - сказал политик. "Но подавать документы мы будем после [внесения] изменений в регламент [ПАСЕ]", - подтвердил он.

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